Минкомсвязи: В первой половине 2018 года в РФ отменяется роуминг
В первой половине 2018 года на территории России будет официально отменен роуминг. Соответствующими сведениями поделился Николай Никифоров, стоящий во главе отечественного Минкомсвязи.
В ходе общения со СМИ Николай Никифоров уточнил, что изначально антимонопольная служба намеревалась завершить всю работу по вопросу отмены роуминга до конца 2017 года. Однако в ходе взаимодействия с Минкомсвязи сторонам удалось прийти к заключению, что реализовать планы в указанные сроки физически не представляется возможным. При этом глава ведомства убежден, что окончательно разобраться в ситуации можно будет в течение первых двух кварталов 2018.
Никифоров выразил надежду, что ко второму полугодию 2018 каких-либо серьезных вопросов относительно роуминга у Минкомсвязи не останется, и сейчас работа в указанном направлении по-прежнему стремительными темпами продолжается.
Ранее “Актуальные новости” информировали о намерении “МегаФона” отменить роуминг в сети, что произойдет уже в январе предстоящего года.
В ходе общения со СМИ Николай Никифоров уточнил, что изначально антимонопольная служба намеревалась завершить всю работу по вопросу отмены роуминга до конца 2017 года. Однако в ходе взаимодействия с Минкомсвязи сторонам удалось прийти к заключению, что реализовать планы в указанные сроки физически не представляется возможным. При этом глава ведомства убежден, что окончательно разобраться в ситуации можно будет в течение первых двух кварталов 2018.
Никифоров выразил надежду, что ко второму полугодию 2018 каких-либо серьезных вопросов относительно роуминга у Минкомсвязи не останется, и сейчас работа в указанном направлении по-прежнему стремительными темпами продолжается.
Ранее “Актуальные новости” информировали о намерении “МегаФона” отменить роуминг в сети, что произойдет уже в январе предстоящего года.
Автор: Марина Вебер