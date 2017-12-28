Наталья Рудова показала в Instagram фото с пляжа с торчащими сосками
Наталья Рудова опубликовала в фотоблоге Instagram новый снимок с пляжа. Поклонники обратили внимание на грудь знаменитости, отметив «торчащие соски». В нем она сообщила о необходимости посетить теплые края.
Пользователи посчитали, что фото было сделано на Бали. При этом сама актриса позирует в белой майке и розовом бикини. Подписчики иронично отметили: «Видно, что замёрзла», «Холодно», после чего призвали лететь, раз так сильно нужно. Другие обратили внимание на соски, которые видны на белой майке, отметив необходимость «сосочки греть».
За 10 минут с момента публикации снимок набрал больше 20 тысяч отметок «Нравится». Некоторые посчитали фото странным.
Пользователи посчитали, что фото было сделано на Бали. При этом сама актриса позирует в белой майке и розовом бикини. Подписчики иронично отметили: «Видно, что замёрзла», «Холодно», после чего призвали лететь, раз так сильно нужно. Другие обратили внимание на соски, которые видны на белой майке, отметив необходимость «сосочки греть».
За 10 минут с момента публикации снимок набрал больше 20 тысяч отметок «Нравится». Некоторые посчитали фото странным.
Автор: Валерий Антонов