Маша Малиновская жестко ответила Дане Борисовой за обвинение в наркомании
Маша Малиновская жестко ответила Дане Борисовой и Рустаму Солнцеву за обвинение в наркомании, прозвучавшее в эфире популярного ток-шоу. Скандал звезд обсуждается в микроблоге Instagram.
На днях Дана Борисова на всю страну заявила, что Малиновской пора лечиться от зависимости. Несмотря на принесенные в студию справки от нарколога, ведущая продолжала настаивать на своем. Ее позицию поддержал экс-участник проекта «Дом-2».
Фанатка Малиновской приняла конфликт близко к сердцу, выплеснув свои эмоции в Сети: «Данусик Борисова и недомужик Солнцев вместе решили хайпануть. Конечно, что им еще делать. Вряд ли наркоманке доверят серьезный проект на телевидении, а ее стороннику вообще не на что рассчитывать».
На днях Дана Борисова на всю страну заявила, что Малиновской пора лечиться от зависимости. Несмотря на принесенные в студию справки от нарколога, ведущая продолжала настаивать на своем. Ее позицию поддержал экс-участник проекта «Дом-2».
Фанатка Малиновской приняла конфликт близко к сердцу, выплеснув свои эмоции в Сети: «Данусик Борисова и недомужик Солнцев вместе решили хайпануть. Конечно, что им еще делать. Вряд ли наркоманке доверят серьезный проект на телевидении, а ее стороннику вообще не на что рассчитывать».
Автор: Джанабилова Татьяна П