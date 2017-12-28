Певица Натали учит детей дарить хорошее настроение людям и улыбаться
В своем микроблоге Instagram певица Натали рассказала, что учит своих детей дарить хорошее настроение людям, что подразумевает под собой артистическую дисциплину. Знаменитость опубликовала снимки с предновогодней фотосессии, на которых она запечатлена возле елочки с сыновьями.
Натали уверенна, что очень важно почаще улыбаться и настраиваться на позитивный лад. Певица написала, что артистическая дисциплина, которой она обучает своих детей, подойдет и взрослым любого возраста и профессии.
В своем посте исполнительница призналась, что фотографировать детей или животных – это очень тяжело. Во время съемки ее старший сын постоянно спрашивал, закончили они или нет. Средний ребенок жаловался, что ему очень жарко, хотя до начала фотосессии он активно бегал и прыгал, изучая территорию. Самый маленький сын Натали норовился все тянуть в рот, что ей казалось, будто он объелся блестками из новогодних шариков. Поэтому многодетная мать взяла себя в руки и перешла в «режим учительницы».
Подписчики Натали отметили, что ее старания не прошли даром и написали много комплиментов ее семье. Поклонники певицы прокомментировали, что фотографии получились очень семейными и сказочными, а сыновья и сама артистка выглядят очень счастливыми и улыбчивыми.
Натали уверенна, что очень важно почаще улыбаться и настраиваться на позитивный лад. Певица написала, что артистическая дисциплина, которой она обучает своих детей, подойдет и взрослым любого возраста и профессии.
В своем посте исполнительница призналась, что фотографировать детей или животных – это очень тяжело. Во время съемки ее старший сын постоянно спрашивал, закончили они или нет. Средний ребенок жаловался, что ему очень жарко, хотя до начала фотосессии он активно бегал и прыгал, изучая территорию. Самый маленький сын Натали норовился все тянуть в рот, что ей казалось, будто он объелся блестками из новогодних шариков. Поэтому многодетная мать взяла себя в руки и перешла в «режим учительницы».
Подписчики Натали отметили, что ее старания не прошли даром и написали много комплиментов ее семье. Поклонники певицы прокомментировали, что фотографии получились очень семейными и сказочными, а сыновья и сама артистка выглядят очень счастливыми и улыбчивыми.
Автор: Ирина Доброва