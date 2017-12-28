В США попытавшийся спасти акулу мужчина чуть не остался без руки
На территории штата Флорида в США местный рыбак чуть не лишился руки, когда попытался спасти акулу. О происшествии сообщается на страницах иностранного портала Daily Mail.
Как отмечают источники, американец попытался вытащить из пасти акулы, лежащей на суше, рыболовные снасти. При этом внешне хищник выглядел так, словно находится в бессознательном состоянии. Используя секатор, мужчина предпринял попытку перерезать леску, однако неожиданно для присутствующих акула отреагировала на такие действия и резко открыла пасть, намереваясь укусить рыбака за руку. Жителю США удалось вовремя отдернуть конечность, а в челюстях хищника остался только секатор.
СМИ отмечают, что если бы реакция американца не оказалась такой ловкой, он мог бы полностью лишиться руки, поскольку укус акулы очень опасен. Несмотря на агрессию, мужчина все же дождался, пока животное успокоится, и вытащил из пасти крючок. Впоследствии хищница была успешно отправлена обратно в воду, и никто из присутствовавших при этом не пострадал.
Как отмечают источники, американец попытался вытащить из пасти акулы, лежащей на суше, рыболовные снасти. При этом внешне хищник выглядел так, словно находится в бессознательном состоянии. Используя секатор, мужчина предпринял попытку перерезать леску, однако неожиданно для присутствующих акула отреагировала на такие действия и резко открыла пасть, намереваясь укусить рыбака за руку. Жителю США удалось вовремя отдернуть конечность, а в челюстях хищника остался только секатор.
СМИ отмечают, что если бы реакция американца не оказалась такой ловкой, он мог бы полностью лишиться руки, поскольку укус акулы очень опасен. Несмотря на агрессию, мужчина все же дождался, пока животное успокоится, и вытащил из пасти крючок. Впоследствии хищница была успешно отправлена обратно в воду, и никто из присутствовавших при этом не пострадал.
Автор: Марина Вебер