Министр соцполитики: Среднемесячные зарплаты на Украине выросли на 37%
В этом году среднемесячные зарплаты на Украине выросли на 37%. Сведения предоставил министр соцполитики Андрей Рева.
«Экономическая ситуация в стране стала стабилизироваться. На это указывают растущие оклады. По сравнению с показателями годичной давности прирост превысил 37% и достиг 6900 гривен», - заявил Рева.
Ранее сообщалось о росте продаж автомобилей на рынке Украины.
«Экономическая ситуация в стране стала стабилизироваться. На это указывают растущие оклады. По сравнению с показателями годичной давности прирост превысил 37% и достиг 6900 гривен», - заявил Рева.
Ранее сообщалось о росте продаж автомобилей на рынке Украины.
Автор: Джанабилова Татьяна П