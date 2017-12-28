Стас Михайлов заменил Деда Мороз во время «Народного корпоратива» в Кремле
Выступление Стаса Михайлова в Кремле прошло с аншлагом. Певец не одевал костюм сказочного персонажа, но все же выступил в качестве Деда Мороза для поклонников. Все зрители покинули «Народный корпоратив» с подарками, поскольку именно так, по мнению артиста, должны проходить подобные мероприятия. Он не первый раз реализует такие выступления в преддверии празднования Нового года. В течение двух последних лет шоу демонстрировалось в «Олимпийском».
На этот год артист посчитал необходимым провести камерный концерт в зале Кремля. Михайлов показал свою программу в сопровождении 3D-эффектов, а также современной графики, созданной при участии режиссера Алексея Голубева. Новые композиции, как и давние хиты, зрители встретили аплодисментами.
Многие посетители танцевали под песни Стаса Михайлова. В партере было собрались многие коллеги певца по эстраде. После завершения шоу всем зрителям вручили в подарок пакет со сладостями и чаем. Как заявил певец, в этом и состоит ключевая идея «Народного корпоратива». При этом его задачей было создать праздник, а также подарить поклонникам новогодние подарки помимо новых песен.
На этот год артист посчитал необходимым провести камерный концерт в зале Кремля. Михайлов показал свою программу в сопровождении 3D-эффектов, а также современной графики, созданной при участии режиссера Алексея Голубева. Новые композиции, как и давние хиты, зрители встретили аплодисментами.
Многие посетители танцевали под песни Стаса Михайлова. В партере было собрались многие коллеги певца по эстраде. После завершения шоу всем зрителям вручили в подарок пакет со сладостями и чаем. Как заявил певец, в этом и состоит ключевая идея «Народного корпоратива». При этом его задачей было создать праздник, а также подарить поклонникам новогодние подарки помимо новых песен.
Автор: Валерий Антонов