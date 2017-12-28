В Сеть слили откровенные фото Дженнифер Лоуренс
Хакеры в очередной раз взломали облачный сервис, где хранились личные фото актрисы Дженнифер Лоуренс. В итоге все откровенные кадры с участием знаменитости оказались на просторах Сети.
Дженнифер Лоуренс уже неоднократно становилась жертвой хакеров, и на ее обнаженные формы давно успели посмотреть пользователи Сети. Однако даже это не отбило у знаменитости любви к откровенным селфи, и в итоге злоумышленники вновь слили эксклюзивные личные кадры с участием звезды “Людей X”. В свободном доступе оказались десятки довольно компрометирующих материалов, где актриса позирует обнаженной, а некоторые фото сделаны во время секса звезды с ее бойфрендом.
Сама Дженнифер Лоуренс пока никак не комментировала данный инцидент, хотя поклонники голливудской знаменитости уже активно обсуждают происшествие.
Ранее иностранные массмедиа начали распространять сведения о том, что Брэд Питт якобы закрутил с Лоуренс роман, пытаясь забыть Анджелину Джоли, однако слухи так и не получили подтверждения.
Дженнифер Лоуренс уже неоднократно становилась жертвой хакеров, и на ее обнаженные формы давно успели посмотреть пользователи Сети. Однако даже это не отбило у знаменитости любви к откровенным селфи, и в итоге злоумышленники вновь слили эксклюзивные личные кадры с участием звезды “Людей X”. В свободном доступе оказались десятки довольно компрометирующих материалов, где актриса позирует обнаженной, а некоторые фото сделаны во время секса звезды с ее бойфрендом.
Сама Дженнифер Лоуренс пока никак не комментировала данный инцидент, хотя поклонники голливудской знаменитости уже активно обсуждают происшествие.
Ранее иностранные массмедиа начали распространять сведения о том, что Брэд Питт якобы закрутил с Лоуренс роман, пытаясь забыть Анджелину Джоли, однако слухи так и не получили подтверждения.
Автор: Марина Вебер