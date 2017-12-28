Бибилов: Южная Осетия должна вернуться в состав России
Южная Осетия должна, несмотря на трудности, вернуться в состав России и стать одним целым с Северной Осетией. Такое заявление сделал президент Анатолий Бибилов.
«Я уважаю мнение народа и политиков, которые хотят сохранить независимость. Лично я – сторонник присоединения к РФ. Остальным предлагаю задуматься, почему их позиция совпадает с желаниями Грузии. Единый народ нельзя разделять, это историческая несправедливость, нуждающаяся в исправлении», - сказал Бибилов.
Ранее Южная Осетия признала независимость ДНР.
«Я уважаю мнение народа и политиков, которые хотят сохранить независимость. Лично я – сторонник присоединения к РФ. Остальным предлагаю задуматься, почему их позиция совпадает с желаниями Грузии. Единый народ нельзя разделять, это историческая несправедливость, нуждающаяся в исправлении», - сказал Бибилов.
Ранее Южная Осетия признала независимость ДНР.
Автор: Джанабилова Татьяна П