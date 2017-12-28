В Москве из программы реновации исключили еще 4 дома
В Москве ещё 4 хрущёвки были исключены из состава программы реновации. Жители столицы могут выйти из неё в любое время при условии, что первый договор по обмену жилья еще не был утвержден. Для правомерного решения необходимо получить голоса свыше трети владельцев либо арендаторов квартплощадей.
В случае указанных домов жильцы отдали голоса за выход из проекта по сносу с последующим переселением, отмечается в сообщении Департамента градостроительной политики города Москвы. В соответствии с данными пресс-службы ведомства, решение касательно выхода из программы утвердили жильцы домостроений на Чуксин тупике, улице Владимирской, улице Партизанской, набережной Новикова-Прибоя.
Список домов, которые вошли в проект на сегодня, достиг 5171 адресов. До этого появилась информация о готовности привлечь инвесторов к реализации этого проекта.
В случае указанных домов жильцы отдали голоса за выход из проекта по сносу с последующим переселением, отмечается в сообщении Департамента градостроительной политики города Москвы. В соответствии с данными пресс-службы ведомства, решение касательно выхода из программы утвердили жильцы домостроений на Чуксин тупике, улице Владимирской, улице Партизанской, набережной Новикова-Прибоя.
Список домов, которые вошли в проект на сегодня, достиг 5171 адресов. До этого появилась информация о готовности привлечь инвесторов к реализации этого проекта.
Автор: Валерий Антонов