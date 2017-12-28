«Джи Эм-АВТОВАЗ» уходит в корпоративный отпуск с 29 декабря
«Джи Эм-АВТОВАЗ» отправляется в ежегодный, недельный корпоративный отпуск завтра, 29 декабря. Зимние каникулы, согласно графику, завершатся 8 января.
Как рассказали в пресс-центре компании, в дни зимнего отпуска все конвейеры остановят для проверки и проведения профилактического обслуживания оборудования. 9 января предприятие запустит линии и вернется к работе в штатном режиме.
Ранее на каникулы уходил АвтоВАЗ.
Как рассказали в пресс-центре компании, в дни зимнего отпуска все конвейеры остановят для проверки и проведения профилактического обслуживания оборудования. 9 января предприятие запустит линии и вернется к работе в штатном режиме.
Ранее на каникулы уходил АвтоВАЗ.
Автор: Джанабилова Татьяна П