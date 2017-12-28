В 2018 году во Владивостоке запустят сборку кроссовера Mazda CX-9
В 2018 году на территории Владивостока может стартовать сборка кроссовера Mazda CX-9 от японского производителя. Соответствующее ОТТС накануне было обнародовано в базе Росстандарта.
В документе указано, что наладят сборку Mazda CX-9 именно на производственных мощностях во Владивостоке, где работает совместное предприятие Mazda-Sollers. В силу новое ОТТС должно вступить, предварительно, во второй половине февраля 2018 года. Фактически, после начала действия нововведений модель CX-9 окажется уже третьим продуктом бренда Mazda, крупноузловая сборка которого налажена непосредственно на территории России. Помимо упомянутого транспорта, в пределах Владивостока также осуществляется выпуск таких авто, как кроссовер CX-5 и седан Mazda6.
На рынке России Mazda CX-9 официально предлагается покупателям с октября этого года. Модель доступна с мотором объемом 2.5 литра, способным генерировать порядка 231 лошадиной силы. Также предусмотрен полный привод а АКПП на шесть скоростей. Поставки авто в дилерские центры РФ сейчас происходят из Японии.
В документе указано, что наладят сборку Mazda CX-9 именно на производственных мощностях во Владивостоке, где работает совместное предприятие Mazda-Sollers. В силу новое ОТТС должно вступить, предварительно, во второй половине февраля 2018 года. Фактически, после начала действия нововведений модель CX-9 окажется уже третьим продуктом бренда Mazda, крупноузловая сборка которого налажена непосредственно на территории России. Помимо упомянутого транспорта, в пределах Владивостока также осуществляется выпуск таких авто, как кроссовер CX-5 и седан Mazda6.
На рынке России Mazda CX-9 официально предлагается покупателям с октября этого года. Модель доступна с мотором объемом 2.5 литра, способным генерировать порядка 231 лошадиной силы. Также предусмотрен полный привод а АКПП на шесть скоростей. Поставки авто в дилерские центры РФ сейчас происходят из Японии.
Автор: Марина Вебер