Ученые научились выявлять рак по анализу мочи
Японские ученые из Ногойского института научились определять рак по анализу мочи. Специальный прибор, который в будущем станет экспресс-тестом, способен улавливать любые внеклеточные везикулы.
Везикула представляет собой белковый пузырек, содержащий РНК и ДНК, отвечающие за транспортную функцию. Пораженные раком клетки, вырабатывают экзосомы с бактериями, кислотвирусами или токсинами. Новый прибор способен улавливать эти маркеры в моче, но сначала нужно выделить экзосомы.
Ученые отделяют нужные элементы при помощи сетки из цинковой проволоки с сечением в несколько нанометров. Такое приспособление способно улавливать до 99% везикул.
Ранее исследователи научились определять риск рецидива рака по анализу.
Везикула представляет собой белковый пузырек, содержащий РНК и ДНК, отвечающие за транспортную функцию. Пораженные раком клетки, вырабатывают экзосомы с бактериями, кислотвирусами или токсинами. Новый прибор способен улавливать эти маркеры в моче, но сначала нужно выделить экзосомы.
Ученые отделяют нужные элементы при помощи сетки из цинковой проволоки с сечением в несколько нанометров. Такое приспособление способно улавливать до 99% везикул.
Ранее исследователи научились определять риск рецидива рака по анализу.
Автор: Джанабилова Татьяна П