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На Олимпиаде-2018 фанатам разрешили использовать российскую символику
На Олимпиаде-2018 дали разрешение на применение российской символики. Как сообщил Олег Румянцев, глава Дома болельщиков, отметил, что речь касается фанатов, поскольку для них запрет не вводили.

На Олимпиаде-2018 фанатам разрешили использовать российскую символику


Россияне получат возможность применять национальную символику во время Олимпиады следующего года, которая пройдет в Пхёнчхане. Это относится в первую очередь к «Дому болельщиков».

«Традиционной символикой проекта выступает символ сердца, который сложен из ленты в цветах триколора России. Данная символика станет применяться в Доме. Запрет на использование нацсимволики не затрагивает болельщиков», — отметил Румянцев.

«Дом болельщиков» станет размещаться в прибрежном кластере, на территории города Каннын. При этом название может быть несколько изменено. Как отметили в МОК, ограничения, утвержденные исполкомом от 5 декабря, распространяются исключительно на официальную делегацию российских спортсменов.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 18:11
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