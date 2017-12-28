На Олимпиаде-2018 фанатам разрешили использовать российскую символику
На Олимпиаде-2018 дали разрешение на применение российской символики. Как сообщил Олег Румянцев, глава Дома болельщиков, отметил, что речь касается фанатов, поскольку для них запрет не вводили.
Россияне получат возможность применять национальную символику во время Олимпиады следующего года, которая пройдет в Пхёнчхане. Это относится в первую очередь к «Дому болельщиков».
«Традиционной символикой проекта выступает символ сердца, который сложен из ленты в цветах триколора России. Данная символика станет применяться в Доме. Запрет на использование нацсимволики не затрагивает болельщиков», — отметил Румянцев.
«Дом болельщиков» станет размещаться в прибрежном кластере, на территории города Каннын. При этом название может быть несколько изменено. Как отметили в МОК, ограничения, утвержденные исполкомом от 5 декабря, распространяются исключительно на официальную делегацию российских спортсменов.
Россияне получат возможность применять национальную символику во время Олимпиады следующего года, которая пройдет в Пхёнчхане. Это относится в первую очередь к «Дому болельщиков».
«Традиционной символикой проекта выступает символ сердца, который сложен из ленты в цветах триколора России. Данная символика станет применяться в Доме. Запрет на использование нацсимволики не затрагивает болельщиков», — отметил Румянцев.
«Дом болельщиков» станет размещаться в прибрежном кластере, на территории города Каннын. При этом название может быть несколько изменено. Как отметили в МОК, ограничения, утвержденные исполкомом от 5 декабря, распространяются исключительно на официальную делегацию российских спортсменов.
Автор: Валерий Антонов