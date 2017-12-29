На Новый год россияне дарят гаджеты от Apple и Samsung
Наиболее популярными гаджетами, которые россияне приобретают в преддверии грядущих новогодних праздников, оказались продукты конкурирующих компания Apple и Samsung. Такие вывод сделали специалисты после анализа статистики сервиса объявлений “Юла”.
В частности, речь идет прежде всего о подержанных смартфонах марки iPhone, а также некоторых флагманах от корейского бренда Samsung. Так, непосредственно на долю Apple пришлось порядка 55% всех продаж в сегменте мобильных устройств. Согласно итогам декабря 2017, первенство по спросу удерживает iPhone 5s, а на второй позиции по популярности разместилась модель iPhone 6s.
Что до устройств, фунционирующих на базе Android, то здесь лидером среди производителей смартфонов экспертами назван китайский бренд Xiaomi. Наиболее значительный спрос отмечен в случае с Redmi Note и Redmi 4x, имеющими первое и третье место соответственно, а вторую позицию занял среди подержанных девайсов Asus ZenFone. Впрочем, суммарно по числу реализованных Android-смартфонов первенство удерживает Samsung.
В частности, речь идет прежде всего о подержанных смартфонах марки iPhone, а также некоторых флагманах от корейского бренда Samsung. Так, непосредственно на долю Apple пришлось порядка 55% всех продаж в сегменте мобильных устройств. Согласно итогам декабря 2017, первенство по спросу удерживает iPhone 5s, а на второй позиции по популярности разместилась модель iPhone 6s.
Что до устройств, фунционирующих на базе Android, то здесь лидером среди производителей смартфонов экспертами назван китайский бренд Xiaomi. Наиболее значительный спрос отмечен в случае с Redmi Note и Redmi 4x, имеющими первое и третье место соответственно, а вторую позицию занял среди подержанных девайсов Asus ZenFone. Впрочем, суммарно по числу реализованных Android-смартфонов первенство удерживает Samsung.
Автор: Марина Вебер