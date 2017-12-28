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Актриса Ольга Науменко из «Иронии судьбы» потеряла дочь и супруга из-за рака
Ольга Науменко, звезда кинофильма «Ирония судьбы», потеряла супруга и дочь из-за рака. Актриса сообщила, что нашла в себе силы для продолжения жизни после потери близких.

Актриса Ольга Науменко из «Иронии судьбы» потеряла дочь и супруга из-за рака


Вместе со своим мужем она прожила 32 года. По словам Науменко, это было счастливое, хоть и не простое время. У пары родилась дочь, которая часто болела. Чтобы не расставаться с ребенком, родители-актеры нередко брали её на гастроли. В период одной из подобных поездок девочка попала в больницу. Медики провели операцию по удалению аппендицита. Впоследствии в Москве ребенок прошел обследование, во время которого врачи диагностировали у неё онкозаболевание.

Науменко прекратила карьеру актрисы и стала работать санитаркой в больнице, чтобы оставаться возле дочери, однако спасти девочку не удалось. В какой-то момент её выписали из больницы и направили домой. После гибели ребенка актриса забеременела вновь, но решилась на аборт, опасаясь, что младенец появится на свет больным. Второй раз родила только спустя 10 лет. Дочь назвала Светланой. Когда последней исполнилось 19 лет, у супруга актрисы обнаружили онкозаболевание. Его жизнь спасти также не удалось.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 18:44
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