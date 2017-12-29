Ученые: Ветер делает в горах скульптуры из-за эрозии
Российские ученые из Сколтеха рассказали, что причиной образования скульптур в горах при сильном ветре является эрозия. Посредством компьютерного моделирования удалось существенно ускорить данный процесс и посмотреть на его результаты.
Исследователи рассказали, что самым талантливым художником и скульптором является сама природа. Существует масса объектов, которые появились именно благодаря движению воздушных потоков или осадкам. В ходе проведенных специалистами исследований удалось установить, что на образовании так называемых скульптур отражается эрозия. Из-за состава камней, имеющего разные свойства, его частицы разрушаются постепенно, что приводит к созданию уникальных композиций.
На примере камня, расположенного над воной гладью реки, специалисты изучили сам процесс эрозии. В итоге оказалось, что его последовательность зависит от состава материала. В местах, где присутствуют более мягкие вещества, разрушение проистекает значительно быстрее. На первых этапах процесс идет очень быстро из-за открытых каменных пород. Со временем они начинают сглаживаться, ввиду чего вода в них не поступает.
Исследователи отмечают, что наиболее быстрый процесс эрозии вызывает именно жидкость. Под воздействием низких или высоких температур она постоянно переходит из одного состояния в другое, ввиду чего породы разрушаются.
Исследователи рассказали, что самым талантливым художником и скульптором является сама природа. Существует масса объектов, которые появились именно благодаря движению воздушных потоков или осадкам. В ходе проведенных специалистами исследований удалось установить, что на образовании так называемых скульптур отражается эрозия. Из-за состава камней, имеющего разные свойства, его частицы разрушаются постепенно, что приводит к созданию уникальных композиций.
На примере камня, расположенного над воной гладью реки, специалисты изучили сам процесс эрозии. В итоге оказалось, что его последовательность зависит от состава материала. В местах, где присутствуют более мягкие вещества, разрушение проистекает значительно быстрее. На первых этапах процесс идет очень быстро из-за открытых каменных пород. Со временем они начинают сглаживаться, ввиду чего вода в них не поступает.
Исследователи отмечают, что наиболее быстрый процесс эрозии вызывает именно жидкость. Под воздействием низких или высоких температур она постоянно переходит из одного состояния в другое, ввиду чего породы разрушаются.
Автор: Махов Артем