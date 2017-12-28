На Красной площади задержали мужчину с иконой Путина
На Красной площади сотрудники полиции задержали руководителя общественной организации «Против преступников и беззакония», который вышел на митинг с иконой с изображением Владимира Путина. По информации от правоохранителей, при поимке мужчина оказывал сопротивление силовикам.
По словам очевидцев, он и несколько его коллег подошли к Спасской башне. В руках у него была икона размером примерно 50 сантиметров в высоту. Митингующий заявил, что подобный церковный атрибут поможет Владимиру Путину выиграть президентские выборы. Также он отметил, что таким методом решил привлечь внимание прессы.
Активист вышел с иконой на Красную площадь во второй раз. Однажды он попытался вручить икону с изображением Владимира Путина Дмитрию Медведеву. Тогда ему отказали в проходе к администрации президента. По словам активиста, своими действиями он пытался привлечь общественность и прессу к проблемам Татарстана.
По словам очевидцев, он и несколько его коллег подошли к Спасской башне. В руках у него была икона размером примерно 50 сантиметров в высоту. Митингующий заявил, что подобный церковный атрибут поможет Владимиру Путину выиграть президентские выборы. Также он отметил, что таким методом решил привлечь внимание прессы.
Активист вышел с иконой на Красную площадь во второй раз. Однажды он попытался вручить икону с изображением Владимира Путина Дмитрию Медведеву. Тогда ему отказали в проходе к администрации президента. По словам активиста, своими действиями он пытался привлечь общественность и прессу к проблемам Татарстана.
Автор: Махов Артем