В Санкт-Петербурге похожий на Урганта угонщик проехал по рукам хозяйки авто
В Санкт-Петербурге угонщик, имеющий сходство с Ургантом, проехался по рукам собственницы машины. Полиция произвела его задержание. Инцидент случился на территории поселения Мурино накануне приблизительно в 21:00.
К собственнице Skoda Octavia, которая находилась в салоне, подошел мужчина. Он попросил её выйти поскольку у авто якобы оказалось спущено колесо. После выхода женщины злоумышленник тут же сел за руль и попытался покинуть место происшествия. Владелица авто успела взяться за руль, но угонщик на протяжении порядка 100 м протащил ее по дороге. Затем женщина упала, а иномарка проехала по её рукам и скрылась.
Потерпевшая смогла запомнить злоумышленника. По её описанию это был русский мужчина в тёмной одежде, внешне имеющий сходства с Ургантом, однако без бороды. Поскольку в салоне остались 2 телефона собственницы авто, один из которых преступнику не удалось заметить, местоположение транспортного средства удалось оперативно отследить, а злоумышленника задержать.
К собственнице Skoda Octavia, которая находилась в салоне, подошел мужчина. Он попросил её выйти поскольку у авто якобы оказалось спущено колесо. После выхода женщины злоумышленник тут же сел за руль и попытался покинуть место происшествия. Владелица авто успела взяться за руль, но угонщик на протяжении порядка 100 м протащил ее по дороге. Затем женщина упала, а иномарка проехала по её рукам и скрылась.
Потерпевшая смогла запомнить злоумышленника. По её описанию это был русский мужчина в тёмной одежде, внешне имеющий сходства с Ургантом, однако без бороды. Поскольку в салоне остались 2 телефона собственницы авто, один из которых преступнику не удалось заметить, местоположение транспортного средства удалось оперативно отследить, а злоумышленника задержать.
Автор: Валерий Антонов