Эксперты научились взламывать компьютеры звуковыми волнами
Эксперты из Принстонского и Падуанского университетов научились взламывать и выводить из строя любые компьютеры, используя звуковые волны. Сведения размещены в издании Gizmodo.
Современные жесткие диски имеют защиту от повреждения и уничтожения данных. При воздействии звуковых волн, производящих сильные вибрации, механизм срабатывает. Некорректное отключение компьютера может вызвать нарушения в его работе. Эксперты доказали свою теорию на практике.
Жесткие диски практичны и интегрированы во все устройства, поэтому хакерской атаке могут подвергнуться банкоматы и камеры видеонаблюдения. Эксперты рекомендуют защититься, установив на технику оборудование для акустической защиты.
Ранее хакеры взломали ПК через субтитры.
Современные жесткие диски имеют защиту от повреждения и уничтожения данных. При воздействии звуковых волн, производящих сильные вибрации, механизм срабатывает. Некорректное отключение компьютера может вызвать нарушения в его работе. Эксперты доказали свою теорию на практике.
Жесткие диски практичны и интегрированы во все устройства, поэтому хакерской атаке могут подвергнуться банкоматы и камеры видеонаблюдения. Эксперты рекомендуют защититься, установив на технику оборудование для акустической защиты.
Ранее хакеры взломали ПК через субтитры.
Автор: Джанабилова Татьяна П