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В Китае обнаружены яйца динозавров с возрастом болеe 130 миллионов лет
В Китае исследователи нашли гнездо динозавров с несколькими десятками яиц, возраст которых составляет примерно 130 миллионов лет. По информации от местной прессы, в настоящее время артефакты находятся на лабораторном исследовании.

В Китае обнаружены яйца динозавров с возрастом болеe 130 миллионов лет


Находка была сделана в канун Рождества в пригороде Ганьчжоу. По словам специалистов, яйца находились в пустоте в пещере под городом. Исследователи случайно наткнулись на артефакт при проведении раскопок. В гнезде, которое также полностью окаменело, находились тридцать яиц. В ходе предварительного исследования на месте удалось установить, что все они принадлежали одной особи, так как относятся к аналогичному виду.

Изначально ученые приняли яйца за округлые камни, однако один из них лопнул прямо на их глазах. По поводу содержания артефактов пока ничего не сообщается. Строительство фундамента для новой постройки в пригороде Ганьчжоу пришлось временно остановить для проведения более детальных раскопок.

Специалисты отнесли находку к меловому периоду, так как в то время большая часть динозавров имела относительно небольшой размер, за исключением хищников. Точный возраст артефактов удастся установить только после проведения детальных лабораторных исследований.
Автор: Махов Артем
Вчера, 17:46
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