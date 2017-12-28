В Азербайджане на камеру было заснято НЛО
В Азербайджане на камеру очевидцы сняли НЛО. Они сделали предположение, что им удалось заметить космический корабль, прибывший из иной звездной системы.
Отмечается, что вначале в небе появилось необычное свечение. Объект двигался и внезапно пропал. Очевидцы не смогли объяснить природу этого явления, поэтому стали выдвигать наиболее разнообразные гипотезы. Некоторые пользователи порекомендовали остальным не придерживаться поспешных выводов, а подождать мнения экспертов.
Необычное свечение удалось зафиксировать на территории Гарадагского района Баку. Это событие вызвало большой интерес в Сети. Ученые Шамахинской обсерватории им. Насреддина Туси дали комментарий относительно этого инцидента. По их словам, в небе сияло не НЛО, просто след от спутника. Какой именно стране он принадлежит, пока понять не удалось.
Отмечается, что вначале в небе появилось необычное свечение. Объект двигался и внезапно пропал. Очевидцы не смогли объяснить природу этого явления, поэтому стали выдвигать наиболее разнообразные гипотезы. Некоторые пользователи порекомендовали остальным не придерживаться поспешных выводов, а подождать мнения экспертов.
Необычное свечение удалось зафиксировать на территории Гарадагского района Баку. Это событие вызвало большой интерес в Сети. Ученые Шамахинской обсерватории им. Насреддина Туси дали комментарий относительно этого инцидента. По их словам, в небе сияло не НЛО, просто след от спутника. Какой именно стране он принадлежит, пока понять не удалось.
Автор: Валерий Антонов