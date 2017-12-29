Lexus RX с 380-сильным мотором подешевел на 7 тыс. долларов
Обновленный Lexus RX с 380-сильным мотором подешевел на 7 тыс. долларов. В дилерских центрах автомобиль в базе можно приобрести всего за 46,6 тыс. долларов. Сведения предоставлены порталом Carcoops.
Под капотом Lexus RX инженеры установили электродвигатель V6 объемом на 3,5 литра. В качестве новых опций модель подучила спутниковую навигацию, систему предупреждения перекрестного трафика, подогрев и вентиляцию сидений.
Поклонники бренда при желании смогут заказать люк, доплатив 1300 долларов. Lexus RX в топовой версии обойдется покупателям в 52,9 тыс. долларов. Дата старта продаж пока не называется.
Ранее сообщалось о характеристиках Lexus LC500 Hybrid 2018.
Под капотом Lexus RX инженеры установили электродвигатель V6 объемом на 3,5 литра. В качестве новых опций модель подучила спутниковую навигацию, систему предупреждения перекрестного трафика, подогрев и вентиляцию сидений.
Поклонники бренда при желании смогут заказать люк, доплатив 1300 долларов. Lexus RX в топовой версии обойдется покупателям в 52,9 тыс. долларов. Дата старта продаж пока не называется.
Ранее сообщалось о характеристиках Lexus LC500 Hybrid 2018.
Автор: Джанабилова Татьяна П