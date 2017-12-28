Клиенты Бинбанка стали вдвое чаще расплачиваться смартфоном

По данным Бинбанка, клиенты данной финансовой организации стали совершать больше покупок при помощи бесконтактных технологий Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. По показателям второй декады декабря по сравнению с декадой первой объемы подобных платежей выросли на 80 процентов, а количество транзакций увеличилось на 70 процентов.Если разбирать по каждой системе отдельно, то на первом месте по распространенности стоит Apple Pay. С ее помощью покупки совершает 66 процентов от всех людей, расплатившихся при помощи смартфонов. На долю Samsung Pay и Android Pay приходится 18 и 16 процентов соответственно. Примечательно, что средний чек у оплаты при помощи Samsung Pay составил 942 рубля, оттеснив на второе место поклонников «яблочной» техники с показателем в 876 рублей.Что касается мест, в которых чаще всего совершаются бесконтактные платежи посредствам смартфонов, то это в первую очередь супермаркеты, спецмагазины для продажи алкогольной продукции, заправки, кафе, фастфуды и прочие заведения. Пятерка городов с наибольшей популярностью данной технологии выглядит следующим образом: Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, Казань и Новосибирск.Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев отмечает рост интереса к проведению бесконтактных платежей в первую очередь среди представителей молодого поколения. По его словам, подобные способы платежа и дальше будут совершенствоваться, и получать распространение. Впрочем, то, насколько широко это распространится у нас, по словам эксперта, все еще является открытым вопросом. Ведь если на Западе, как отметил Коренев, данная технология действительно популярна и пользуется всеобщим спросом, то у нас ей в первую очередь пользуется молодежь в больших городах.Для использования в качестве способа оплаты на данный момент пригодно большинство современных смартфонов. Основан данный способ оплаты на принципах технологии NFC, которая применяется как в финансовом секторе в качестве эмулятора карт для проведения бесконтактных платежей, так и в медицине, науке и промышленности.