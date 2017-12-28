Клиенты Бинбанка стали вдвое чаще расплачиваться смартфоном
Все меньше остается времени до Нового года, и объемы покупок в этот период традиционно увеличиваются. При этом современные технологии в осуществлении безналичной оплаты используются россиянами активнее, чем еще совсем недавно, пишет pravda.ru
По данным Бинбанка, клиенты данной финансовой организации стали совершать больше покупок при помощи бесконтактных технологий Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. По показателям второй декады декабря по сравнению с декадой первой объемы подобных платежей выросли на 80 процентов, а количество транзакций увеличилось на 70 процентов.
Если разбирать по каждой системе отдельно, то на первом месте по распространенности стоит Apple Pay. С ее помощью покупки совершает 66 процентов от всех людей, расплатившихся при помощи смартфонов. На долю Samsung Pay и Android Pay приходится 18 и 16 процентов соответственно. Примечательно, что средний чек у оплаты при помощи Samsung Pay составил 942 рубля, оттеснив на второе место поклонников «яблочной» техники с показателем в 876 рублей.
Что касается мест, в которых чаще всего совершаются бесконтактные платежи посредствам смартфонов, то это в первую очередь супермаркеты, спецмагазины для продажи алкогольной продукции, заправки, кафе, фастфуды и прочие заведения. Пятерка городов с наибольшей популярностью данной технологии выглядит следующим образом: Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, Казань и Новосибирск.
Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев отмечает рост интереса к проведению бесконтактных платежей в первую очередь среди представителей молодого поколения. По его словам, подобные способы платежа и дальше будут совершенствоваться, и получать распространение. Впрочем, то, насколько широко это распространится у нас, по словам эксперта, все еще является открытым вопросом. Ведь если на Западе, как отметил Коренев, данная технология действительно популярна и пользуется всеобщим спросом, то у нас ей в первую очередь пользуется молодежь в больших городах.
Для использования в качестве способа оплаты на данный момент пригодно большинство современных смартфонов. Основан данный способ оплаты на принципах технологии NFC, которая применяется как в финансовом секторе в качестве эмулятора карт для проведения бесконтактных платежей, так и в медицине, науке и промышленности.
По данным Бинбанка, клиенты данной финансовой организации стали совершать больше покупок при помощи бесконтактных технологий Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. По показателям второй декады декабря по сравнению с декадой первой объемы подобных платежей выросли на 80 процентов, а количество транзакций увеличилось на 70 процентов.
Если разбирать по каждой системе отдельно, то на первом месте по распространенности стоит Apple Pay. С ее помощью покупки совершает 66 процентов от всех людей, расплатившихся при помощи смартфонов. На долю Samsung Pay и Android Pay приходится 18 и 16 процентов соответственно. Примечательно, что средний чек у оплаты при помощи Samsung Pay составил 942 рубля, оттеснив на второе место поклонников «яблочной» техники с показателем в 876 рублей.
Что касается мест, в которых чаще всего совершаются бесконтактные платежи посредствам смартфонов, то это в первую очередь супермаркеты, спецмагазины для продажи алкогольной продукции, заправки, кафе, фастфуды и прочие заведения. Пятерка городов с наибольшей популярностью данной технологии выглядит следующим образом: Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, Казань и Новосибирск.
Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев отмечает рост интереса к проведению бесконтактных платежей в первую очередь среди представителей молодого поколения. По его словам, подобные способы платежа и дальше будут совершенствоваться, и получать распространение. Впрочем, то, насколько широко это распространится у нас, по словам эксперта, все еще является открытым вопросом. Ведь если на Западе, как отметил Коренев, данная технология действительно популярна и пользуется всеобщим спросом, то у нас ей в первую очередь пользуется молодежь в больших городах.
Для использования в качестве способа оплаты на данный момент пригодно большинство современных смартфонов. Основан данный способ оплаты на принципах технологии NFC, которая применяется как в финансовом секторе в качестве эмулятора карт для проведения бесконтактных платежей, так и в медицине, науке и промышленности.
Автор: Роман