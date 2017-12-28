РФ и США могут подписать соглашение о невмешательстве в дела друг друга
РФ и США могут подписать двухстороннее соглашение о невмешательстве в дела друг друга. Сведения предоставила Мария Захарова, офпред МИД.
21 декабря представитель МИД РФ передал новому послу США в Москве Джону Хантсману записку. В документе описывались все последние попытки Вашингтона оказать хоть какое-то давление на процессы, происходящие в России. Разумеется, делалось это в личных интересах.
«В записке указано, что Россия готова отстраниться от политических процессов внутри США и игнорировать выборы, если Вашингтон гарантирует соответствующее отношение к Москве. Сейчас американская сторону обсуждает документ», - рассказала Захарова.
21 декабря представитель МИД РФ передал новому послу США в Москве Джону Хантсману записку. В документе описывались все последние попытки Вашингтона оказать хоть какое-то давление на процессы, происходящие в России. Разумеется, делалось это в личных интересах.
«В записке указано, что Россия готова отстраниться от политических процессов внутри США и игнорировать выборы, если Вашингтон гарантирует соответствующее отношение к Москве. Сейчас американская сторону обсуждает документ», - рассказала Захарова.
Автор: Джанабилова Татьяна П