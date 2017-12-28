Мария Кожевникова спела песню про "Елочку"
Мария Кожевникова спела песню про «Елочку». Звезда сериала «Универ» обнародовала на своей странице в Instagram ролик с исполнением новогодней композиции.
«Решила начать сольную карьеру и специально подобрала самую хитовую новогоднюю песню. С самого детства люблю ее за радость, которая приходит с каждым ее прослушиванием. Могу посоветовать вам только скачать ее бесплатно, пока я не добавила трек в iTunes и другие интернет-магазины», - написала Кожевникова на своей странице в Instagram.
Поклонники порекомендовали Кожевниковой начать сольную карьеру и петь, как это сделали Ольга Бузова или Эвелина Бледанс. Публикация собрала более 20 тысяч просмотров всего за несколько минут. В комментариях многие вспомнили, что Кожевникова уже пела в «Любовных историях», ввиду чего имеет опыт исполнения песен.
Также Кожевникова порекомендовала всем подписчикам не обращать внимания на предновогоднюю суету, а заниматься важными делами. По ее словам, она уже успела купить почти все подарки родным и друзьям. Публикация со снимком новых угг и игрушки в виде собачки собрала более 120 тысяч лайков.
«Решила начать сольную карьеру и специально подобрала самую хитовую новогоднюю песню. С самого детства люблю ее за радость, которая приходит с каждым ее прослушиванием. Могу посоветовать вам только скачать ее бесплатно, пока я не добавила трек в iTunes и другие интернет-магазины», - написала Кожевникова на своей странице в Instagram.
Поклонники порекомендовали Кожевниковой начать сольную карьеру и петь, как это сделали Ольга Бузова или Эвелина Бледанс. Публикация собрала более 20 тысяч просмотров всего за несколько минут. В комментариях многие вспомнили, что Кожевникова уже пела в «Любовных историях», ввиду чего имеет опыт исполнения песен.
Также Кожевникова порекомендовала всем подписчикам не обращать внимания на предновогоднюю суету, а заниматься важными делами. По ее словам, она уже успела купить почти все подарки родным и друзьям. Публикация со снимком новых угг и игрушки в виде собачки собрала более 120 тысяч лайков.
Автор: Махов Артем