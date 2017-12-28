iPhone 6s подешевел в России до психологической отметки в 30 тыс. рублей
Phone 6s, дебютировавший в сентябре прошлого года, подешевел в России до психологической отметки в 30 тыс. рублей. Сведения, основанные на анализе рынка, предоставлены экспертами Hi-tech Mail.ru.
Цены на iPhone 6s на российском рынке продолжают колебаться. Некоторые продавцы не готовы опускать планку ниже 32 тыс. рублей, другие, наоборот, рады избавиться от старой модели за 29 тыс. рублей.
Apple анонсировала шестую серию смартфонов в 2015 году. На старте продаж iPhone 6s предлагался с памятью на 16, 64, 128 Гб. Потом линейка дополнилась 32-гигабайтной моделью.
Ранее эксперты назвали причину плохой работы iPhone 6s.
Цены на iPhone 6s на российском рынке продолжают колебаться. Некоторые продавцы не готовы опускать планку ниже 32 тыс. рублей, другие, наоборот, рады избавиться от старой модели за 29 тыс. рублей.
Apple анонсировала шестую серию смартфонов в 2015 году. На старте продаж iPhone 6s предлагался с памятью на 16, 64, 128 Гб. Потом линейка дополнилась 32-гигабайтной моделью.
Ранее эксперты назвали причину плохой работы iPhone 6s.
Автор: Джанабилова Татьяна П