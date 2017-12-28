В Нью-Йорке к Рождеству дом украсили огромным детородным органом
На территории Нью-Йорка один из домов в честь Рождества украсили внушительных размеров детородным органом. Такой рисунок был нанесен по заказу местного Фонда уличного искусства, сообщает портал The Guardian.
На стене одного из домов в пределах Манхэттена в канун Рождества появился огромный фаллический символ. Как оказалось, мужской половой орган нарисовала Каролина Фалкольт, местная художница-феминистка. Незадолго до этого девушка уже успела отметиться, когда на стене одного из многоэтажных строений, размещенных неподалеку, воспроизвела женскую вагину. По мнению художницы, раз детородный орган мужчин может входить в женщину, значит ему под силу подняться на стену.
Всего рисунок растянулся примерно на четыре этажа, и посредством такого граффити сама художница хотела выразить призыв для граждан не стесняться собственного тела. Местные жители такому рисунку не слишком обрадовались, кто-то даже пожаловался, что он мешает бизнесу, но нашлись и те, кто приятно впечатлен работой Фалькольт.
На стене одного из домов в пределах Манхэттена в канун Рождества появился огромный фаллический символ. Как оказалось, мужской половой орган нарисовала Каролина Фалкольт, местная художница-феминистка. Незадолго до этого девушка уже успела отметиться, когда на стене одного из многоэтажных строений, размещенных неподалеку, воспроизвела женскую вагину. По мнению художницы, раз детородный орган мужчин может входить в женщину, значит ему под силу подняться на стену.
Всего рисунок растянулся примерно на четыре этажа, и посредством такого граффити сама художница хотела выразить призыв для граждан не стесняться собственного тела. Местные жители такому рисунку не слишком обрадовались, кто-то даже пожаловался, что он мешает бизнесу, но нашлись и те, кто приятно впечатлен работой Фалькольт.
Автор: Марина Вебер