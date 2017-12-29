Хэтчбек третьего поколения Volvo V40 дебютирует в 2019-2020 годах
Хэтчбек Volvo V40 третьего поколения появится в продаже в 2019-2020 году. По информации от главы отдела разработок шведской компании Хенрика Грина, в настоящее время бренд работает над созданием нескольких моделей, отличающихся от первых генераций.
Автомобиль будет построен на базе ранее представленного концепта Volvo 40.2, работающего на базе силового агрегата на 1,8 литра при мощности в 155 лошадиных сил. Представители компании отметили, что не исключают изменения некоторых технических характеристик.
Серию планируется выпустить с силовыми агрегатами моделей Т3, Т4 и Т5. По поводу стоимости будущих хэтчбеков пока ничего точного не сообщается. Инсайдеры отметили, что автомобиль будет иметь много общего с Volvo XC40.
Автомобиль будет построен на базе ранее представленного концепта Volvo 40.2, работающего на базе силового агрегата на 1,8 литра при мощности в 155 лошадиных сил. Представители компании отметили, что не исключают изменения некоторых технических характеристик.
Серию планируется выпустить с силовыми агрегатами моделей Т3, Т4 и Т5. По поводу стоимости будущих хэтчбеков пока ничего точного не сообщается. Инсайдеры отметили, что автомобиль будет иметь много общего с Volvo XC40.
Автор: Махов Артем