Электроспорткар Porsche Mission E получит полный привод
Появились технические параметры Porsche Mission E. Первый электроспорткар от немецкой марки получит ряд силовых установок, а также систему полного привода. В числе заявленных двигателей агрегаты на 408, 544 и 680 лошадиных сил.
Впоследствии ожидается появление модификаций с задним приводом. Такие версии электрических спорткаров будут комплектоваться двигателями производительностью в 435 и 326 «лошадок».
На сегодня автопроизводитель ведет разработку своего 2-ступенчатой трансмиссии, а также самоблокирующегося дифференциала. Реализация первого электрокара Porsche стартует ближе к завершению 2019-го. Предположительно, стоимость базовой версии будет соответствовать модели Panamera.
Впоследствии ожидается появление модификаций с задним приводом. Такие версии электрических спорткаров будут комплектоваться двигателями производительностью в 435 и 326 «лошадок».
На сегодня автопроизводитель ведет разработку своего 2-ступенчатой трансмиссии, а также самоблокирующегося дифференциала. Реализация первого электрокара Porsche стартует ближе к завершению 2019-го. Предположительно, стоимость базовой версии будет соответствовать модели Panamera.
Автор: Валерий Антонов