Пристайко: Венгрия мешает евроатлантической интеграции Украины
Венгрия делает все, чтобы помешать евроатлантической интеграции Украины. С таким заявлением выступил перед корреспондентами Вадим Пристайко, глава миссии Украины при НАТО.
Будапешт продолжает игнорировать действие закона об образовании и национальном языке, считая, что Киев притесняет закарпатских венгров. Венгерские политики даже не обращают внимание на решение, вынесенное по данной проблеме Венецианской комиссией.
«Венгрия иначе трактует решение комиссии, особенно на публике. Думаю, Будапешт сделал негласные выводы, но они отличаются от наших ожиданий. Двусторонней договоренности мы, к сожалению, не достигли», - заявил Пристайко.
Напомним, из-закона об образовании Венгрия отказывается поддерживать любые инициативы Киева.
Будапешт продолжает игнорировать действие закона об образовании и национальном языке, считая, что Киев притесняет закарпатских венгров. Венгерские политики даже не обращают внимание на решение, вынесенное по данной проблеме Венецианской комиссией.
«Венгрия иначе трактует решение комиссии, особенно на публике. Думаю, Будапешт сделал негласные выводы, но они отличаются от наших ожиданий. Двусторонней договоренности мы, к сожалению, не достигли», - заявил Пристайко.
Напомним, из-закона об образовании Венгрия отказывается поддерживать любые инициативы Киева.
Автор: Джанабилова Татьяна П