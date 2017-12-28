В жилом доме под Екатеринбургом взорвался газ
В Екатеринбурге произошел взрыв бытового газа. По информации от местных правоохранителей, в результате инцидента пострадал один человек.
Инцидент произошел в микрорайоне Садовом, расположенном в черте города. По информации от пресс-центра ГУ МЧС по городу, в квартире имел место порыв газопровода. Спустя несколько минут топливо загорелось, что вызвало сильный хлопок и воспламенение. Из-за взрыва в квартире вылетели оконные стекла.
Сотрудникам полиции удалось установить личность владельца квартиры. По информации правоохранителей, в момент инцидента он находился в помещении, однако успел укрыться от взрыва. Из-за серьезных травм его пришлось госпитализировать. Сотрудники полиции и специалисты газовой службы выясняют обстоятельства происшествия.
Инцидент произошел в микрорайоне Садовом, расположенном в черте города. По информации от пресс-центра ГУ МЧС по городу, в квартире имел место порыв газопровода. Спустя несколько минут топливо загорелось, что вызвало сильный хлопок и воспламенение. Из-за взрыва в квартире вылетели оконные стекла.
Сотрудникам полиции удалось установить личность владельца квартиры. По информации правоохранителей, в момент инцидента он находился в помещении, однако успел укрыться от взрыва. Из-за серьезных травм его пришлось госпитализировать. Сотрудники полиции и специалисты газовой службы выясняют обстоятельства происшествия.
Автор: Махов Артем