Композитора Владимира Шаинского могут похоронить в России
Известного композитора Владимира Шаинского в итоге могут похоронить на территории России. Соответствующее заявление прозвучало от Александра Журавского, представляющего отечественный Минкультуры.
Накануне в пределах США на 93 году жизни скончался Владимир Шаинский, который в течение нескольких последних лет проживал в Штатах. Однако похоронить его после 12 января 2018 года могут и на территории России, к тому же, соответствующую инициативу поддерживают представители отечественного Минкультуры. Журавский пояснил, что вклад композитора в российскую культуру является весьма существенным, поэтому было бы правильно, чтобы покоился Шаинский именно в РФ. Сторонам уже удалось достичь предварительной договоренности по этому вопросу, но основные детали пока еще прорабатываются.
При этом Светлана Шаинская, супруга покойного деятеля, ранее заявляла о намерении похоронить мужа в Калифорнии, но только в случае, если со стороны РФ не поступит других достойных предложений.
Ранее жена Шаинского рассказала о последних днях его жизни.
Накануне в пределах США на 93 году жизни скончался Владимир Шаинский, который в течение нескольких последних лет проживал в Штатах. Однако похоронить его после 12 января 2018 года могут и на территории России, к тому же, соответствующую инициативу поддерживают представители отечественного Минкультуры. Журавский пояснил, что вклад композитора в российскую культуру является весьма существенным, поэтому было бы правильно, чтобы покоился Шаинский именно в РФ. Сторонам уже удалось достичь предварительной договоренности по этому вопросу, но основные детали пока еще прорабатываются.
При этом Светлана Шаинская, супруга покойного деятеля, ранее заявляла о намерении похоронить мужа в Калифорнии, но только в случае, если со стороны РФ не поступит других достойных предложений.
Ранее жена Шаинского рассказала о последних днях его жизни.
Автор: Марина Вебер