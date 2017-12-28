ФАС не выявила серьезных нарушений при предновогоднем мониторинге цен в магазинах
ФАС не выявила серьезных нарушений при предновогоднем мониторинге цен в магазинах. Сведения предоставил глава ведомства Игорь Артемьев.
«Мелких историй в этом году очень много, мы с ними разбираемся», - отметил Артемьев.
Мелкие магазины в преддверии праздников стараются максимально опустить цены, чтобы увеличить общую прибыль за счет притока покупателей. На рынке такси ситуация немного иная. Пассажиры стали обращаться в ФАС с жалобами на необоснованно завышенные в два раза цены. В прошлом году среди перевозчиков такой активности не было. Сейчас их проверяют на наличие сговора.
«Мелких историй в этом году очень много, мы с ними разбираемся», - отметил Артемьев.
Мелкие магазины в преддверии праздников стараются максимально опустить цены, чтобы увеличить общую прибыль за счет притока покупателей. На рынке такси ситуация немного иная. Пассажиры стали обращаться в ФАС с жалобами на необоснованно завышенные в два раза цены. В прошлом году среди перевозчиков такой активности не было. Сейчас их проверяют на наличие сговора.
Автор: Джанабилова Татьяна П