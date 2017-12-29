На CES 2018 Beijing LinkData Technologies представят модель U-bike
Во время CES 2018 китайская компания Beijing LinkData Technologies покажет конкурента модели Renault Twizy под названием U-bike. Последний может использоваться для совершения коротких поездок в рамках черты города. Транспортное средство получит интеллектуальную функцию для контроля энергоснабжения.
По своему дизайну U-bike имеет большое сходство с Renault Twizy. Ширина электрокара составляет 920 мм, тогда как его масса составляет всего 180 кг. Производительность силового агрегата на сегодня остается нераскрытой, а его питание обеспечивается набором литий-ионных аккумуляторов от Panasonic. Запас хода устройства U-bike не превышает 100 кг.
Масса Renault Twizy составляет 450 кг. Базовая версия электрокара сможет разгоняться до 45 км/ч. Более производительная версия, оснащенная силовым агрегатом на 17 «лошадок» способна набирать скорость до 80 км/ч, а заряд батареи позволит преодолеть до 100 км.
По своему дизайну U-bike имеет большое сходство с Renault Twizy. Ширина электрокара составляет 920 мм, тогда как его масса составляет всего 180 кг. Производительность силового агрегата на сегодня остается нераскрытой, а его питание обеспечивается набором литий-ионных аккумуляторов от Panasonic. Запас хода устройства U-bike не превышает 100 кг.
Масса Renault Twizy составляет 450 кг. Базовая версия электрокара сможет разгоняться до 45 км/ч. Более производительная версия, оснащенная силовым агрегатом на 17 «лошадок» способна набирать скорость до 80 км/ч, а заряд батареи позволит преодолеть до 100 км.
Автор: Валерий Антонов