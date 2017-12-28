Росстат: С начала 2017 года бензин в России подорожал на 7,2%
С начала 2017 года бензин на территории России успел вырасти в цене на 7,2%. Соответствующими сведениями делятся с общественностью представители отечественного Росстата.
Как отмечают эксперты, за вышеуказанный период также успела на 9,9% подняться стоимость дизельного топлива. Только в период с 18 декабря по 24 число месяца на 10 копеек возросла цена бензина, составив в сумме 39,11 рубля. Что до дизтоплива, то за неделю его стоимость выросла до 40,49 рубля, и это на 23 копеек выше, нежели фиксировалось прежде.
Всего за минувшую неделю рост стоимости бензина фиксировался в более чем 55 центрах субъектов РФ, а наибольший скачок отмечается в Петропавловск-Камчатском, где увеличение расценок составило 2,1%. Следующими в списке стоят Казань и Нальчик, где топливо стало менее доступно на 1,3%. При этом в пределах Москвы за минувшую неделю ценник на бензин вырос всего на 0,1%.
Ранее “Актуальные новости” сообщали, что в течение 2018 года стоимость бензина для россиян может увеличиться в сумме на 18%.
Как отмечают эксперты, за вышеуказанный период также успела на 9,9% подняться стоимость дизельного топлива. Только в период с 18 декабря по 24 число месяца на 10 копеек возросла цена бензина, составив в сумме 39,11 рубля. Что до дизтоплива, то за неделю его стоимость выросла до 40,49 рубля, и это на 23 копеек выше, нежели фиксировалось прежде.
Всего за минувшую неделю рост стоимости бензина фиксировался в более чем 55 центрах субъектов РФ, а наибольший скачок отмечается в Петропавловск-Камчатском, где увеличение расценок составило 2,1%. Следующими в списке стоят Казань и Нальчик, где топливо стало менее доступно на 1,3%. При этом в пределах Москвы за минувшую неделю ценник на бензин вырос всего на 0,1%.
Ранее “Актуальные новости” сообщали, что в течение 2018 года стоимость бензина для россиян может увеличиться в сумме на 18%.
Автор: Марина Вебер