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exclusive / Шоу-бизнес

Ревнивый супруг разбил лицо Клары Новиковой до крови
Ревнивый муж до крови разбил лицо Клары Новиковой. Во время пребывания в студии программы «Судьба человека» актриса рассказала о личной жизни. Она отметила, что их брак распался после того, как в 1976 году супруг внезапно набросился на неё, когда она вышла покурить.

Ревнивый супруг разбил лицо Клары Новиковой до крови


«Без причины ударил кулаком по лицу, разбил нос. Тогда была вся в крови и осознала, что больше не возвращусь к нему. Простить этого не смогла», – отметил заслуженная артистка России.

По предположению Новиковой, причиной неожиданного нападения мужа могла стать ревность. Ей оказывали знаки внимания иные мужчины, она уже была весьма популярной. Спустя несколько лет после развода актриса встретила журналиста Юрия Зерчанинова, но эти отношения также длились недолго. У мужчины начались проблемы с сердцем, была проведена операция. При этом артистку не предупредили о возможных негативных последствиях. Она отправилась на гастроли, поскольку Новиковой пояснили, что её супруг находится под присмотром и всё будет хорошо. Уже во время гастролей ей позвонили и сообщили о смерти мужа.

«Сразу после проведения поминок опять вышла на сцену – публике уже было известно, что именно у меня произошло. Меня встретили такой поддержкой и овациями, каких никогда не было никогда», – сообщила Клара Новикова.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 03:03
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