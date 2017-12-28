Госдума: На покупке газа в обход РФ Украина потеряла десятки миллионов долларов
На покупке газа в обход России Украина фактически теряет десятки миллионов долларов. Соответствующее заявление сделал представитель Госдумы Павел Завальный, комментируя условия Петра Порошенко о возобновлении закупок газа у РФ.
Накануне Петр Порошенко сделал заявление, что Киев готов закупать газ напрямую у России, если его стоимость окажется невысокой. Завальный решил прокомментировать слова украинского лидера, отметив, что Москва никогда не отказывала Украине в продаже газа. Кроме того, тот ресурс, который закупается страной в Европе, фактически тоже является российским, но при этом обходится дороже примерно на 20 долларов за один куб.
В любом случае, если Украина начнет покупать газ у РФ, она сможет меньше выделять на него средств, экономя в долгосрочной перспективе десятки миллионов долларов, которые уже за время отказа от сотрудничества были потрачены впустую. Говоря о непосредственно поставках и стоимости, представитель Госдумы уточнил, что этот нюанс всегда остается “предметом обсуждений”.
Накануне Петр Порошенко сделал заявление, что Киев готов закупать газ напрямую у России, если его стоимость окажется невысокой. Завальный решил прокомментировать слова украинского лидера, отметив, что Москва никогда не отказывала Украине в продаже газа. Кроме того, тот ресурс, который закупается страной в Европе, фактически тоже является российским, но при этом обходится дороже примерно на 20 долларов за один куб.
В любом случае, если Украина начнет покупать газ у РФ, она сможет меньше выделять на него средств, экономя в долгосрочной перспективе десятки миллионов долларов, которые уже за время отказа от сотрудничества были потрачены впустую. Говоря о непосредственно поставках и стоимости, представитель Госдумы уточнил, что этот нюанс всегда остается “предметом обсуждений”.
Автор: Марина Вебер