В Нижнем Новгороде немка заплатила таксисту 8000 рублей за поездку от аэропорта до вокзала
В Нижнем Новгороде немка по ошибке заплатила таксисту 8000 рублей вместо 800. Водитель отвез женщину, прибывшую из Германии на похороны матери. Обычно поездка от аэропорта в направлении вокзала обходится в 400 рублей, но водитель решил отвезти клиентку по двойной стоимости.
Отмечается, что иностранка согласилась с подобным условием. В итоге стоимость перевоза составила 800 рублей. Поскольку немка плохо разбиралась в российских рублях, она передала таксисту 8000.
Таксист не сообщил клиентке о совершенной той ошибке и забрал все деньги. После того, как женщина узнала об ошибке, она направила обращение к правоохранителям.
Отмечается, что иностранка согласилась с подобным условием. В итоге стоимость перевоза составила 800 рублей. Поскольку немка плохо разбиралась в российских рублях, она передала таксисту 8000.
Таксист не сообщил клиентке о совершенной той ошибке и забрал все деньги. После того, как женщина узнала об ошибке, она направила обращение к правоохранителям.
Автор: Валерий Антонов