Навальный обжаловал в Верховном суде отказ Центризбиркома допустить его к выборам президента
Алексей Навальный отправил в Верховный суд жалобу по факту отказа со стороны Центризбиркома допустить его к выборам президента. Об этом рассказал журналистам один из адвокатов, сотрудничающих с Фондом по борьбе с коррупцией.
«Сегодня в Верховный суд передали исковое заявление о защите избирательных прав, а также признании противоправными постановления ЦИК», - отметил юрист, добавив, что рассмотрение прошения назначили на 11:00 30 декабря.
В понедельник ЦИК отказал проводить регистрацию группы избирателей, сформированной в целях поддержки самовыдвижения Алексея Навального на должность президента России. Причиной для этого стало отсутствия пассивного избирательного права. Сам оппозиционер во время выступления на заседании ЦИК, отметил, что у него имеется право участвовать в выборах. Своё заявление он мотивировал решением ЕСПЧ. Впоследствии он отметил готовность обжаловать решение в Конституционном суде.
«Сегодня в Верховный суд передали исковое заявление о защите избирательных прав, а также признании противоправными постановления ЦИК», - отметил юрист, добавив, что рассмотрение прошения назначили на 11:00 30 декабря.
В понедельник ЦИК отказал проводить регистрацию группы избирателей, сформированной в целях поддержки самовыдвижения Алексея Навального на должность президента России. Причиной для этого стало отсутствия пассивного избирательного права. Сам оппозиционер во время выступления на заседании ЦИК, отметил, что у него имеется право участвовать в выборах. Своё заявление он мотивировал решением ЕСПЧ. Впоследствии он отметил готовность обжаловать решение в Конституционном суде.
Автор: Валерий Антонов