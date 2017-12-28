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С 1 января 2018 года в России изменятся номера федеральных трасс
С 1 января нового года на территории России официально изменятся номера федеральных трасс. Соответствующая информация предоставлена в сообщении отечественного Росавтодора.

С 1 января 2018 года в России изменятся номера федеральных трасс

В сообщении ведомства уточняется, что соответствующее постановление утверждалось властями государства еще в середине ноября 2010 года, и в силу оно вступает с 2018. Именно с 1 января в России официально завершится процесс перехода на новые учетные номера автодорог. В частности, буква “M” окажется задействована для трасс федерального значения, которые соединяют территорию Москвы со столицами иностранных стран и некоторыми административными центрами субъектов в пределах РФ.

“Р” после вступающих вскоре в силу нововведений будет использоваться для дорог, имеющих федеральное либо же региональное значение, если они соединяют между собой административные центры страны. Что до буквы “А”, то ее задействуют для автодорог, которые служат своего рода подъездом к крупнейшим транспортным узлам, а также некоторым спецобъектам.
Автор: Марина Вебер
Вчера, 20:08
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