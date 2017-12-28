На встрече украинских депутатов в муниципалитете Киевской области заиграл гимн России
Во время проведения встречи украинских депутатов в муниципалитеет Киевской области начал играть гимн России. Глава администрации города Ирпень Владимир Карплюк выразил уверенность, что карта памяти с гимном оказалась подменена. Сделали это якобы для провокации конфликта в горсовете.
«Сегодня на сессии Ирпенского горсовета воспроизведение гимна Украины оказалось прервано вставкой из гимна РФ. Противники действующей власти произвели подмену флешки с для провокации конфликта в городском совете», — отметил Карплюк.
Мэр Ирпеня отметил, что члены совета спели украинский гимн даже без музыкального аккомпанемента. Депутаты отметили, что по данному факту отправят запрос в СБУ.
«Сегодня на сессии Ирпенского горсовета воспроизведение гимна Украины оказалось прервано вставкой из гимна РФ. Противники действующей власти произвели подмену флешки с для провокации конфликта в городском совете», — отметил Карплюк.
Мэр Ирпеня отметил, что члены совета спели украинский гимн даже без музыкального аккомпанемента. Депутаты отметили, что по данному факту отправят запрос в СБУ.
Автор: Валерий Антонов