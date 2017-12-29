Ученые: Нехватка сна повышает риск развития болезни Альцгеймера
Нехватка сна способна повышать риск развития у человека болезни Альцгеймера. Соответствующие выводы сделаны учеными из Школы медицины, функционирующей при Университета Вашингтона в Сент-Луисе.
Авторы работы отмечают, что если мозг всю ночь остается в состоянии бодрствования, он генерирует более значительные объемы бета-амилоида белков Альцгеймера, чем его система удаления способна осилить. Уровни роста белка, как допускают ученые, способны провоцировать целую серию изменений в мозге, которые в конечном итоге могут закончиться деменцией. В частности, у людей, лишенных сна, отмечались на 25-30% более высокие уровни бета амилоида, нежели у тех, кто отдыхает нормально.
Ученые выделяют, что при недосыпе значительное содержание бета-амилоида в головном мозге сохраняется, вследствие чего белок может собираться в бляшки. Последние способны провоцировать повреждение близлежащих нейронов, что влечет за собой ряд имеющих разрушительный эффект изменений мозга. Вышеупомянутый орган у граждан с болезнью Альцгеймера практически усеян такими бляшками.
Авторы работы отмечают, что если мозг всю ночь остается в состоянии бодрствования, он генерирует более значительные объемы бета-амилоида белков Альцгеймера, чем его система удаления способна осилить. Уровни роста белка, как допускают ученые, способны провоцировать целую серию изменений в мозге, которые в конечном итоге могут закончиться деменцией. В частности, у людей, лишенных сна, отмечались на 25-30% более высокие уровни бета амилоида, нежели у тех, кто отдыхает нормально.
Ученые выделяют, что при недосыпе значительное содержание бета-амилоида в головном мозге сохраняется, вследствие чего белок может собираться в бляшки. Последние способны провоцировать повреждение близлежащих нейронов, что влечет за собой ряд имеющих разрушительный эффект изменений мозга. Вышеупомянутый орган у граждан с болезнью Альцгеймера практически усеян такими бляшками.
Автор: Марина Вебер