Поклонская поделилась рецептом утки с яблоками и черносливом для стола на Новый год
Наталья Поклонская на Новый год будет готовить утку с яблоками. Она поделилась собственным фирменным рецептом приготовления птицы.
«Новый год буду встречать в России, где именно – секрет. Мама будет варить холодец, сделаем сельдь под шубой. Запеку утку с черносливом и яблоками», - цитируют слова Натальи Поклонской СМИ.
Политик отметила, что вначале будет мариновать утку в оливковом масле. Предварительно она натрет её адыгейской солью и черным перцем. Поклонская посоветовала сделать небольшие надрезы и положить туда чеснок с душистым перцем горошком и лавровым листом. После этого покрыть поверхность горчицей. Внутрь положить грецкие орехи, чернослив и яблоки. Время запекания в духовке зависит от веса птицы. Для двухкилограммовой утки оптимальным депутат считает выдержку в печи на протяжении 2-х часов.
«Новый год буду встречать в России, где именно – секрет. Мама будет варить холодец, сделаем сельдь под шубой. Запеку утку с черносливом и яблоками», - цитируют слова Натальи Поклонской СМИ.
Политик отметила, что вначале будет мариновать утку в оливковом масле. Предварительно она натрет её адыгейской солью и черным перцем. Поклонская посоветовала сделать небольшие надрезы и положить туда чеснок с душистым перцем горошком и лавровым листом. После этого покрыть поверхность горчицей. Внутрь положить грецкие орехи, чернослив и яблоки. Время запекания в духовке зависит от веса птицы. Для двухкилограммовой утки оптимальным депутат считает выдержку в печи на протяжении 2-х часов.
Автор: Валерий Антонов