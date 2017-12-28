В Китае женщина перепутала красные ягодицы обезьяны со светофором и устроила ДТП
В Китае автоледи приняла красные ягодицы обезьяны за светофор. Её резкая остановка спровоцировала ДТП.
Известно, что женщина двигалась по магистрали в Гуанчжоу. Она неожиданно остановилась после того, как увидела запрещающий сигнал светофора. В этот момент в её авто врезалось следовавшее позади транспортное средство.
Впоследствии установили, что женщина приняла за устройство регулировки движения красные ягодицы обезьяны. Последняя поднялась на размещенную выше дороги мачту с камерами видеонаблюдения. При ДТП никто не пострадал.
Известно, что женщина двигалась по магистрали в Гуанчжоу. Она неожиданно остановилась после того, как увидела запрещающий сигнал светофора. В этот момент в её авто врезалось следовавшее позади транспортное средство.
Впоследствии установили, что женщина приняла за устройство регулировки движения красные ягодицы обезьяны. Последняя поднялась на размещенную выше дороги мачту с камерами видеонаблюдения. При ДТП никто не пострадал.
Автор: Валерий Антонов