В Москве изнасиловали продававшую новогодние игрушки девушку
На территории Москвы злоумышленник изнасиловал девушку, которая торговала новогодними игрушками. Сведения предоставляет общественности канал РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники.
Согласно полученным сведениям, отмечен инцидент в прошлую среду, 27 декабря, на территории Москвы. Источниками предоставляются сведения только о том, что жертвой злоумышленника стала девушка-продавец, которая реализовывала новогодние игрушки.
Предварительно, в связи со случаем сексуального насилия органы правопорядка Москвы развернули соответствующую проверку. Сама потерпевшая отправлена на медицинское освидетельствование, которое поможет официально подтвердить факт насилия в отношении жительницы столицы. После выяснения всех обстоятельств произошедшего может приниматься последующее процессуальное решение, при этом официально в пресс-центре МВД города указанное происшествие пока не комментировали.
Ранее на парковке возле одного из ТРЦ на территории Москвы был найден мужчина с переломанным позвоночником.
Согласно полученным сведениям, отмечен инцидент в прошлую среду, 27 декабря, на территории Москвы. Источниками предоставляются сведения только о том, что жертвой злоумышленника стала девушка-продавец, которая реализовывала новогодние игрушки.
Предварительно, в связи со случаем сексуального насилия органы правопорядка Москвы развернули соответствующую проверку. Сама потерпевшая отправлена на медицинское освидетельствование, которое поможет официально подтвердить факт насилия в отношении жительницы столицы. После выяснения всех обстоятельств произошедшего может приниматься последующее процессуальное решение, при этом официально в пресс-центре МВД города указанное происшествие пока не комментировали.
Ранее на парковке возле одного из ТРЦ на территории Москвы был найден мужчина с переломанным позвоночником.
Автор: Марина Вебер