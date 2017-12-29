Швейцарцы доставили в стратосферу шаурму в честь открытия нового ресторана
Швейцарцы отправили в стратосферу шаурму. Работники сети кафетериев AYVERDI’S таким способом отпраздновали открытие нового ресторана в муниципалитете Видикон. В верхние слои атмосферы отправили метеозонд, к которому прикрепили шаурму с кюфтой – фирменное блюдо заведения.
Объект удалось поднять на высоту в 37 км. К зонду прикрепили видеокамеру, поэтому можно было увидеть не только шаурму, но и впечатляющие виды. Во время полета блюдо успело замерзнуть и оттаять. Идея о таком событии в честь празднования открытия ресторана возникла по той причине, что новое помещение своим видом напомнило сотрудникам сети заведений ракету.
Представитель AYVERDI’S сообщил, что вначале данную инициативу восприняли в качестве шутки, однако впоследствии обсуждение пришло к пониманию возможности реализации задумки. Подготовка велась на протяжении 3-х месяцев.
«Это очень круто – быть самыми первыми, кто отправил шаурму в космос», – сообщает работник ресторана.
Объект удалось поднять на высоту в 37 км. К зонду прикрепили видеокамеру, поэтому можно было увидеть не только шаурму, но и впечатляющие виды. Во время полета блюдо успело замерзнуть и оттаять. Идея о таком событии в честь празднования открытия ресторана возникла по той причине, что новое помещение своим видом напомнило сотрудникам сети заведений ракету.
Представитель AYVERDI’S сообщил, что вначале данную инициативу восприняли в качестве шутки, однако впоследствии обсуждение пришло к пониманию возможности реализации задумки. Подготовка велась на протяжении 3-х месяцев.
«Это очень круто – быть самыми первыми, кто отправил шаурму в космос», – сообщает работник ресторана.
Автор: Валерий Антонов