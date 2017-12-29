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Ученый: Древние микробы повлияли на процесс вращения Земли
Древние микробы могли оказать непосредственное воздействие на процесс вращения Земли. Соответствующее предположение сделал накануне ученый из США Калеб Шорф.

Ученый: Древние микробы повлияли на процесс вращения Земли

Как отмечают астроном, имеется множество факторов, воздействующих на скорость вращения Земли, в том числе и Луна. Кроме того, не менее значимую роль может занимать и земная атмосфера. В ходе исследований Калеб Шлоф предложил новую гипотезу, где одну из ключевых ролей отведено биосфере планеты. В частности, температура атмосферы и характер перемещения воздушных масс в целом в значительной мере зависят от состава воздуха. Ощутимый вклад в процесс нагрева воздушной оболочки Земли вносит озон, способный поглощать опасное ультрафиолетовое излучение Солнца.

Шорф подчеркивает, что высокий уровень содержания кислорода в атмосфере можно считать заслугой ряда живых организмов, поэтому фактически земная биосфера собой представляет одну из силу, управляющих вращением Земли. При этом астроном уточняет, что его выводы имеют предварительный характер и нуждаются в дополнительных исследованиях.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 06:01
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