Ученый: Древние микробы повлияли на процесс вращения Земли
Древние микробы могли оказать непосредственное воздействие на процесс вращения Земли. Соответствующее предположение сделал накануне ученый из США Калеб Шорф.
Как отмечают астроном, имеется множество факторов, воздействующих на скорость вращения Земли, в том числе и Луна. Кроме того, не менее значимую роль может занимать и земная атмосфера. В ходе исследований Калеб Шлоф предложил новую гипотезу, где одну из ключевых ролей отведено биосфере планеты. В частности, температура атмосферы и характер перемещения воздушных масс в целом в значительной мере зависят от состава воздуха. Ощутимый вклад в процесс нагрева воздушной оболочки Земли вносит озон, способный поглощать опасное ультрафиолетовое излучение Солнца.
Шорф подчеркивает, что высокий уровень содержания кислорода в атмосфере можно считать заслугой ряда живых организмов, поэтому фактически земная биосфера собой представляет одну из силу, управляющих вращением Земли. При этом астроном уточняет, что его выводы имеют предварительный характер и нуждаются в дополнительных исследованиях.
Как отмечают астроном, имеется множество факторов, воздействующих на скорость вращения Земли, в том числе и Луна. Кроме того, не менее значимую роль может занимать и земная атмосфера. В ходе исследований Калеб Шлоф предложил новую гипотезу, где одну из ключевых ролей отведено биосфере планеты. В частности, температура атмосферы и характер перемещения воздушных масс в целом в значительной мере зависят от состава воздуха. Ощутимый вклад в процесс нагрева воздушной оболочки Земли вносит озон, способный поглощать опасное ультрафиолетовое излучение Солнца.
Шорф подчеркивает, что высокий уровень содержания кислорода в атмосфере можно считать заслугой ряда живых организмов, поэтому фактически земная биосфера собой представляет одну из силу, управляющих вращением Земли. При этом астроном уточняет, что его выводы имеют предварительный характер и нуждаются в дополнительных исследованиях.
Автор: Марина Вебер