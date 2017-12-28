В Малайзии врач во время обрезания случайно лишил 10-летнего мальчика пениса
В Малайзии врач случайно лишил 10-летнего мальчика пениса. Инцидент случился в городе Каджанг еще в прошлом году. Как удалось установить, медик делал ребенку обрезание, однако допустил ошибку. Теперь 52-летнего врача обвинили в нанесении ребенку тяжкого увечья, противоправном занятии частной медпрактикой, а также содержании не прошедшей регистрацию частной клиники.
В соответствии с предъявленными обвинениями, мужчине грозит по первой статье до 2-х лет тюрьмы и штраф в 2 тысячи ринггитов, что эквивалентно порядка 28 тысячам рублей. Частная медпрактика без наличия лицензии карается лишением свободы на период до 6 лет, а также штрафом до 300 тысяч ринггитов (порядка 4,2 млн рублей).
При проведении заседания в суде адвокат просил о снисходительном отношении к своему подзащитному. Юрист подчеркнул, после случившегося инцидента клиника была закрыта, а врач остался без практики. Теперь он растит 4-х детей не имея стабильного дохода. Суд дал согласие отпустить Хашима с выплатой залог в 9 тысяч ринггитов (около 127 тысяч рублей). Рассмотрение дела будет продолжаться в январе.
В соответствии с предъявленными обвинениями, мужчине грозит по первой статье до 2-х лет тюрьмы и штраф в 2 тысячи ринггитов, что эквивалентно порядка 28 тысячам рублей. Частная медпрактика без наличия лицензии карается лишением свободы на период до 6 лет, а также штрафом до 300 тысяч ринггитов (порядка 4,2 млн рублей).
При проведении заседания в суде адвокат просил о снисходительном отношении к своему подзащитному. Юрист подчеркнул, после случившегося инцидента клиника была закрыта, а врач остался без практики. Теперь он растит 4-х детей не имея стабильного дохода. Суд дал согласие отпустить Хашима с выплатой залог в 9 тысяч ринггитов (около 127 тысяч рублей). Рассмотрение дела будет продолжаться в январе.
Автор: Валерий Антонов