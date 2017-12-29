Татьяна Навка снялась в новогоднем клипе старшей дочери Александры Жулиной
Татьяна Навка появилась в новогоднем клипе своей 17-летней дочери Александры Жулиной. В музыкальном видео отечественной фигуристке досталась роль волшебницы.
Клип получил наименование “В сказку верь”, и фактически он является саундтреком к ледовому шоу “Руслан и Людмила”, в котором примет участие Татьяна Навка. Запись композиции происходила под управлением дочери фигуристки Александры Жулиной, которая задействовала в работе учеников творческой школы “Я”. Заведение работает относительно недавно, но своих детей сюда успели сдать Стас Михайлов, а также Филипп Киркоров.
В качестве продюсера клипа выступила Светлана Лустина, являющаяся основателем школы талантов “Я”. Самой Татьяне Навке досталась роль волшебницы, а премьера ее масштабного шоу на льду состоялась еще 23 декабря. Проходить показ выступления фигуристки должен в стенах дворца спорта “Мегаспорт” в Москве в период до 7 января следующего года.
Ранее Татьяна Навка похвасталась перед поклонниками вокальными способностями своей дочери.
Клип получил наименование “В сказку верь”, и фактически он является саундтреком к ледовому шоу “Руслан и Людмила”, в котором примет участие Татьяна Навка. Запись композиции происходила под управлением дочери фигуристки Александры Жулиной, которая задействовала в работе учеников творческой школы “Я”. Заведение работает относительно недавно, но своих детей сюда успели сдать Стас Михайлов, а также Филипп Киркоров.
В качестве продюсера клипа выступила Светлана Лустина, являющаяся основателем школы талантов “Я”. Самой Татьяне Навке досталась роль волшебницы, а премьера ее масштабного шоу на льду состоялась еще 23 декабря. Проходить показ выступления фигуристки должен в стенах дворца спорта “Мегаспорт” в Москве в период до 7 января следующего года.
Ранее Татьяна Навка похвасталась перед поклонниками вокальными способностями своей дочери.
Автор: Марина Вебер